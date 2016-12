US Based Company CloudFlare Provides Network Services to the Taliban Terrorist Organization!

Home > English > Opinion > US Based Company CloudFlare Provides Network Services to the Taliban (...)

Since 1996, the Taliban terrorist group has killed tens of thousands of innocent people across Afghanistan.

IPs:

108.162.203.254

162.159.251.29

141.101.126.172

198.41.186.149

198.41.207.148

Whois information

Domain Name: SHAHAMAT-ENGLISH.COM

Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM

Sponsoring Registrar IANA ID: 303

Whois Server: whois.PublicDomainRegistry.com

Referral URL: http://www.PublicDomainRegistry.com

Name Server: LLOYD.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: ZARA.NS.CLOUDFLARE.COM

Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited

Updated Date: 19-may-2015

Creation Date: 25-apr-2011

Expiration Date: 25-apr-2017

Domain Name: SHAHAMAT-FARSI.COM

Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM

Sponsoring Registrar IANA ID: 303

Whois Server: whois.PublicDomainRegistry.com

Referral URL: http://www.PublicDomainRegistry.com

Name Server: LLOYD.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: ZARA.NS.CLOUDFLARE.COM

Domain Name: SHAHAMAT-URDU.COM

Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM

Sponsoring Registrar IANA ID: 303

Whois Server: whois.PublicDomainRegistry.com

Referral URL: http://www.PublicDomainRegistry.com

Name Server: LLOYD.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: ZARA.NS.CLOUDFLARE.COM

Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited

Updated Date: 19-may-2015

Creation Date: 27-apr-2011

Expiration Date: 27-apr-2017

Whois query for alemara1.org...

Results returned from whois.publicinterestregistry.net:

Domain Name:ALEMARA1.ORG

Domain ID: D163557906-LROR

Creation Date: 2011-10-10T07:15:51Z

Updated Date: 2015-09-20T06:00:20Z

Registry Expiry Date: 2016-10-10T07:15:51Z

Sponsoring Registrar:PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (R27-LROR)

Sponsoring Registrar IANA ID: 303

Name Server:ZARA.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server:LLOYD.NS.CLOUDFLARE.COM

Domain Name: SHAHAMAT-ARABIC.COM

Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM

Sponsoring Registrar IANA ID: 303

Whois Server: whois.PublicDomainRegistry.com

Referral URL: http://www.PublicDomainRegistry.com

Name Server: LLOYD.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: ZARA.NS.CLOUDFLARE.COM

Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited

Updated Date: 20-may-2015

Creation Date: 25-apr-2011

USAExpiration Date: 25-apr-2017

CloudFlare

+1 (650) 319-8930

665 3rd St. #200

San Francisco, CA 94107