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ولایت کورسک روسیه به زودی پاکسازی می شود

داکتر ثنا نیکپی
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ولایت کورسک روسیه به زودی پاکسازی می شود
چرا روسیه در پاکسازی کورسک تعلل می کرد و حالاعجله دارد؟
زمانی که عامیان غربی ولادیمیر زلنسکی متوجه شدند که روسیه به سرعت زمین های حاصلخیز جمهوریت های لوهانسک و دنیتسک را تسخیر می کند، با وارد کردن فشار حد اکثری و مصارف گزاف در ولایت کورسک روسیه شبخون اجرا کردند، تا از یک سو پیشرفت ارتش روسیه در دنیتسک را بگیرند، از سوی از حمله ارتش روسیه در مهمترین شهر صنعتی خارکیف جلوگیری کنند و از جانبی هم در صورت برقراری صلح، کورسک به برگ برنده اوکراین تبدیل شود. همچنان حامیان اوکراین را امیدوار بسازند که گویا اوکراین قوی است و قسمتی از خاک روسیه را در اختیار دارد.
آرزوها و پلان های فوقِ کشور های غربی نتیجه برعکس داد. ارتش روسیه همچنان در دنتیسک به پیشرویی اش ادامه داد، با تسخیر ده ها شهرک به خارکیف نزدیک می شود. البته بر علاوه لوهانسک و دنتیسک، خط جدید فتوحات را رقم خواهد زد که شامل خارکیف یا بخشی از آن، پلتاوا، دنپرو، میکولایف و ادیسه خواهد بود.
در پرسشی که چرا روسیه در پاکسازی کورسک تعلل میکرد و حالاعجله دارد، پاسخ باید داد که رویسه در اعتماد به نفسی که داشت، اشغال کورسک برایش خطرناک نبود، پلان دشمن را شناسایی کرده بود و با اشغال کورسک رویکرد خونسردانه را در پیش گرفت.
اما روسیه پلان های سنجیده شده خود را داشت. کورسک به ماشین گوشت سربازان اوکراین، مزدوران داعش و حتی مشاوران نظامی حامیان خارجی اوکراین تبدیل شد، تعداد زیاد نظامیان اوکراین در کورسک گیر آمدند، جبهات جنگ در شرق اوکراین ضعیف شدند، اوکراین و حامیان آن تلفات سنگین را متحمیل شدند.
چرا حالا روسیه در پاکسازی کورسک عجله دارد؟، پاسخ این است که آغاز مذاکرات صلح اگر واقعی باشد یا بازی، بهرصورت به موضوع کورسک نباید مانند نقطه ضعف ارتش روسیه حساب باز شود. همچنان ادامه تعلل در بازپس گیری کورسک به مثابه تکتیک جنگی، بالای روحیه وطنپرستی افراد ارتش و مردم روسیه خدشه وارد خواهد کرد.
حالا وقت آن رسیده که کار کورسک یکسره شود.

داکتر ثنا نیکپی

کارشناس در رشته حقوق و دولت

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