مســابقــات جــام آســیایی گــردن زنــی

Behind Venice Luxury Premiere A Hazara in Italy a film by Amin Wahidi Il documentario del regista Amin Wahidi “Behind Venice Luxury – un hazara in Italia” è stato selezionato per il premio città di Venezia, che quest’anno ha raggiunto la sua 24° edizione e che si svolgerà nel corso della 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La cerimonia di premiazione si terrà il giorno mercoledì 6 settembre presso il Centro Culturale Candiani di Mestre. L’evento, ad ingresso sarà libero, (...)